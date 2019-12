Tchad : intégration de 44 lauréats de l'ENFJ à la Fonction publique

Le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Djimet Arabi, a signé jeudi 26 décembre 2019, deux arrêtés (n° 100188 et n° 100189) portant intégration de 23 magistrats et de 21 attachés d'administration des greffes (francophones et arabophones)



Il s'agit de lauréats de l'Ecole nationale de formation judiciaire qui sont désormais intégrés dans le cadre régulier de la magistrature, en qualité de magistrats de 3ème grade, 1er échelon, indice 1700, et dans le cadre régulier du personnel des greffes (administrateurs adjoints des greffes stagiaires, indice 900, et attachés d'administration des greffes stagiaires, 810).



Les intéressés sont mis à la disposition du ministère de la Justice, chargé des droits humains, et doivent prendre service dans un délai n'excédant pas trois mois. Le non respect du délai entrainera l'annulation d'office de l'intégration.



Magistrats :

Abdel-Aziz Harine (arabe) ;

Abdel-Wahab Haroun Assawi (arabe) ;

Abdel-Sabour Abdoulaye Aya (arabe) ;

Adam Ibrahim Adam (arabe) ;

Ahmat Moussa Siessil ;

Béchir Djidda Abdoulaye (arabe) ;

Beksel Na-Assngar ;

Djibrine Mahamat Hassan (arabe) ;

Hassan Tidjani Hassan Ahmat ;

Hassane Hadjaro Ahmat (arabe) ;

Ibrahim Mahamat Ahmat (arabe) ;

Ibrahim Mikayil Ibrahim (arabe) ;

Issa Souleymane Senoussi (arabe) ;

Malik Zakaria Haggar Issa (arabe) ;

Mahamat Zene Haki Tidjani ;

Mahamat Abdoulaye Ahmat (arabe) ;

Mariam Pascaline ;

Missik Doutoum Abdraman (arabe) ;

Nouralcham Mahamat Zene Aboubakar (arabe) ;

Oulech Maki Mahadi (arabe) ;

Saleh Moussa Ali (arabe).



Personnel des greffes

Administrateurs adjoints des greffes stagiaires

Avocksouma Baba Traore ;

Laba Memadji Clara ;

Mbang Moundou Jean Bosco ;

Mounkada B. Dassidi.



Attachés d'administration des greffes stagiaires

Aicha Souleymane Ibrahim (arabe) ;

Ali Youssouf Bougui ;

Fatimé Zara Ali Adamou (arabe) ;

Guinbe Fernemo ;

Hamad Ousmane Mahamat (arabe) ;

Hawa Mahamat Hassan Tahir (arabe) ;

Hissein Ismail Hissein (arabe) ;

Issa Sougui Moussa ;

Issa Tahir Ahmat ;

Mahamat Zene Oumar Adiker (arabe) ;

Mariam Moussa Saleh (arabe) ;

Miski Mahamat Khalid (arabe) ;

Yankimadji Eveline Nathalie ;

Youssouf Ahmat Djibrine (arabe) ;

Zenaba Ousmane Chérif Mahamat (arabe) ;

Zara Ibrahim Chiguefat (arabe) ;

Zara Abdramane Tahir (arabe).