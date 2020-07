Tchad : intégration, le ministère de la Fonction publique appelle à la vigilance face aux escroqueries

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social a mis en garde mardi sur sa page Facebook, contre les fausses promesses d'intégration en échange d'argent. Il a indiqué que "toute démarche qui se fait en dehors de la voie officielle, qui du reste est gratuite, engage les auteurs."



"Nous vous parlions précédemment des tentatives d’usurpation du compte Facebook personnel de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social à des fins d’escroquerie. Il faut donc se réjouir de ce que la Police Nationale ait pu mettre la main sur deux présumés arnaqueurs des candidats à l’intégration à la Fonction Publique, le 13 juillet 2020", a déclaré le ministère.



Selon lui, "les diplômés en instance d’intégration sont, une fois de plus, invités à ne pas céder au chantage des individus aux esprits malveillants qui n’ont pour seul souci que d’extorquer de l’argent aux paisibles citoyens en quête d’emploi."



"Le recrutement à la Fonction Publique ne saurait être une marchandise. La Fonction Publique comme son nom l’indique, est publique et non privée. Toute démarche qui se fait en dehors de la voie officielle, qui du reste est gratuite, engage les auteurs", a conclu le département ministériel.



La Police nationale a annoncé lundi l’arrestation de deux individus présumés qui escroquaient des jeunes souhaitant obtenir une intégration à la fonction publique.