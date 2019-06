Tchad : interdiction d'une marche de l'opposition

Au terme d'un arrêté n° 18 du 22 juin 2019 signé par le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernante locale, Mahamat Abali Salah, la marche de l'opposition démocratique prévue pour le 24 juin 2019 est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national.



"Le directeur général de la Police nationale, le directeur de la Gendarmerie nationale, le commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad sont chargés de l'exécution de l'arrêté", précise le ministre.



Des partis de l'opposition ont appelé à une marche demain, lundi 24 juin, à N'Djamena. Ils déplorent le "cafouillage total dans lequel la CENI a été mise sur pied" et déplorent "la volonté manifeste du MPS de confisquer à jamais le pouvoir.