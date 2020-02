Tchad : interdiction de circulation des clandos dès 23 heures à N'Djamena

Les moto-taxis "clandos" ne pourront plus circuler dans la capitale à partir de 23 heures, a annoncé mercredi le ministre en charge de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah.



Cette mesure vise à contrecarrer un regain d'insécurité constaté ces derniers temps à N'Djamena.



"Il a été décidé qu'à partir de demain, l'heure limite des clandos c'est 23 heures. Après 23 heures, il n'y a pas la circulation des clandomans à N'Djamena", a affirmé le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah lors d'une importante réunion sécuritaire, en présence de différents responsables de la Police, des services de sécurité et de la ville de N'Djamena.



Mercredi matin, des présumés malfrats ont été présentés à la direction générale de la Police nationale. Parmi eux figure l'auteur principal et le complice du meurtre du Colonel Dinar, ainsi que le présumé assassin d'une femme de 35 ans au quartier Habbena le 20 février 2020.