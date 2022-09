Tchad : interdiction de l'importation, la fabrication, la détention et la vente d'alcool frelaté

La vente ou l'offre gratuite des boissons alcoolisées frelatées aux femmes enceintes, allaitantes et aux mineurs est strictement interdite.



Les pouvoirs et les associations oeuvrant pour la lutte contre l'alcoolisme ont la responsabilité de sensibiliser la population tchadienne en général, les jeunes, les adolescents et les mineurs en particulier sur les méfaits des boissons alcoolisées frelatées.



Tout contrevenant s'expose à des sanctions.