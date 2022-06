Tchad : "interdisez l’accès aux étrangers qui viennent exploiter l’or de manière illégale" (PCMT)

"Installer vos comptoirs, règlementer l’accès au site pour faire entrer l’État dans ses droits. Interdisez l’accès aux étrangers qui viennent exploiter l’or de manière illégale", a déclaré le général Mahamat Idriss Deby.



"Tout expatrié doit avoir une carte de séjour en cours de validité et une autorisation préalable du ministère des Mines. Le Tchad n’est pas un marché où l’on entre et l’on sort comme on veut avec ses richesses minières selon ses convenances", a averti le chef de l’État.



"Quand tout sera prêt, autorisez les tchadiens qui désirent exploiter l’or de manière artisanale à accéder au site minier. Mais, ces derniers doivent préalablement payer les droits d’accès au comptoir", a-t-il poursuivi.



Un Comité de gestion de 5% des revenus générés par l’or au profit de la province productrice sera mis en place.