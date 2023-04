Tchad : intronisation du tout premier chef de la communauté Dagba et Vallée à Sarh

Le tout premier chef de la communauté Dagba et Vallée, Frédéric Yatéré, a été intronisé ce 29 avril 2023 par le chef traditionnel de Sarh, sa Majesté Mamahat Moussa Bezo.



La cérémonie d'intronisation a été riche en couleurs, agrémentée de danses traditionnelles, de démonstrations de la culture Dagba et Vallée, et ponctuée de discours.



Lors de l'installation officielle du tout premier chef de la communauté Dagba et Vallée, le chef traditionnel de Sarh, sa Majesté Mahamat Moussa Bezo, a souligné que les peuples Dagba et Vallée sont des travailleurs acharnés qui vivent principalement de l'agriculture et du jardinage depuis l'époque coloniale. Mahamat Moussa Bezo a exhorté le chef de la communauté Dagba et Vallée à être un leader responsable, exemplaire et à l'écoute de sa communauté, tout en prônant la concorde, le vivre ensemble et la paix avec les autres communautés de la province du Moyen-Chari.



De son côté, le chef de la communauté Dagba et Vallée, Frédéric Yatéré, a exprimé sa conscience des tâches qui l'attendent et a appelé chacun à cultiver la paix, l'amour du prochain afin de favoriser une cohabitation pacifique dans la province du Moyen-Chari. Il a également exhorté les membres de la communauté à travailler ensemble à travers des activités génératrices de revenus dans le but de stimuler l'économie de la province du Moyen-Chari.



La cérémonie a été clôturée par la remise de cadeaux.