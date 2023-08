Tchad : "investir dans l'armée est tout à fait normal pour un pays", défend Mahamat Deby

"Investir dans l'armée est tout à fait normal pour un pays. En ce qui nous concerne, le Tchad est au centre des problèmes. Nous combattons le terrorisme, nous avons des pays qui sont en guerre civile et il est tout à fait normal d'acquérir des matériels adéquats pour notre armée, afin de protéger notre pays. Il ne peut pas y avoir de développement sans la paix", affirme Mahamat Deby.



"Tout ne peut pas se faire en un seul jour mais cela va continuer (...) L'armée a toujours continué à se professionnaliser. Il y aura d'autres choses encore, notamment la création de l'École de l'armée de l'air, de l'École de guerre. Nous avons beaucoup d'autres ambitions pour que notre armée évolue avec son temps", complète le président de transition.



Pour lui, la transition "ne veut pas dire que c'est la fin en soi". Et d'ajouter : "c'est pendant la transition que nous devons être forts, solides et toujours en alerte pour que notre pays ne tombe pas dans la guerre civile ou dans l'abîme".