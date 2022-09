Tchad : "j'étais fonctionnaire, j'ai géré des milliards mais je n'ai jamais volé", Dr. Nassour Ibrahim Koursami

"J'étais fonctionnaire et j'ai géré des milliards mais je n'ai jamais volé. Tous les fonctionnaires tchadiens ne sont pas des voleurs. Je peux considérer la corruption comme épidémique dans notre pays. Il y a des tchadiens intègres qui ne volent pas, mais nous sommes peu", réagit Dr. Nassour Ibrahim Koursami.



"Personnellement, j'étais un fonctionnaire, je n'ai pas volé, je n'ai jamais volé et je ne volerai jamais. C'est ça le Tchad que nous voulons", conclut le président du parti Les Patriotes. Il encourage les voleurs à avouer, se repentir et travailler pour le Tchad de demain.