Tchad : "je ne pense pas qu'il y ait une instabilité à la douane" (ministre Finances)

"Je ne pense pas qu'il y ait tant que ça une instabilité à la douane. On a eu pratiquement une direction générale où l'essentiel des hauts cadres ont fait deux ans au moins avant d'être changés. Il y a eu une ou deux personnes qui ont été changées mais ça ne préfigure rien", a réagi Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances et du Budget.



"Il y a eu une année où chaque trois, quatre mois, tout le monde partait. Cette cadence a été rompue depuis quelques années. Deux ans et demi, c'est assez stable. J'espère qu'on va continuer dans ce sens", a ajouté le ministre.



Le 22 octobre 2021, le président du Conseil militaire de transition (CNT) a remplacé le directeur général des douanes et son adjoint, moins de trois mois après un premier changement.