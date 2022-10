Tchad : "je propose Bac+2 minimum pour être candidat à la présidentielle"

Dionmaye Mbaye Ornom, représentant de la diaspora tchadienne au Nigeria et participant au dialogue national, estime que "24 mois ne sont pas suffisants pour permettre à la transition de faire un bon travail". Il propose "36 mois pour permettre au bureau de la transition de faire un bon travail".



M. Dionmaye demande la "mise sur pied d'un bureau de suivi et d'évaluation pour traquer les progrès de mise en oeuvre des résolutions et recommandations".



"Nos projets et programmes publiques échouent parce qu'il n'y a pas le suivi et évaluation", indique-t-il.



Sur la durée des mandats électoraux, il propose cinq ans à tous les niveaux.



"Le niveau d'éducation des candidats, on a omis ça. Nous avons besoin d'avoir un niveau spécifique pour les candidats. À la Présidence, je propose Bac+2, les députés Bac+2, les élections locales Bac. Tout cela au minimum", conclut l'intervenant.