Tchad : journalistes et communicateurs formés sur la gestion de l'eau, l’hygiène et assainissement

La cérémonie de clôture de cette session de formation s'est déroulée ce vendredi 30 août 2024, à l'hôtel de l'Amitié.



Durant cinq jours de formation initiée par la Croix Rouge française, les journalistes et communicateurs se sont outillés sur les questions liées à la gestion de l'eau, hygiène, assainissement, et surtout à la gestion des risques de catastrophes dans la ville de Ndjamena, qui visent à renforcer la résilience climatique des institutions locales et des populations.



Dans leur motion de recommandations, les participants à cette formation invitent à la mairie de la ville Ndjamena de : développer des actions de sensibilisation et de communication sur le bon usage des ouvrages de drainages des eaux de pluies, faciliter l'accès à l'information aux médias, impliquer les médias dans la conception et la mise en œuvre des projets avec un contrat à long terme, et intensifier le partenariat avec les médias, pour la vulgarisation des textes en vigueur qui frappent les contrevenants.



A la Croix-Rouge du Tchad et de France, les participants réclament le maintien de la collaboration avec la mairie de la ville de N'Djamena, afin de développer d'autres thématiques impliquant également les journalistes provinciaux dans ce genre de formations.



A l'Agence Française de Développement (AFD), les participants demandent de développer les stratégies de partenariat avec les médias et les organisations faîtières des journalistes, et de promouvoir les compétences nationales, notamment les bureaux d'études.



Le coordonnateur de la délégation de la Croix-Rouge Française au Tchad, Mbelé Mekongo Paulin, a quant à lui, indiqué que la communication est un élément majeur qui peut mieux faire passer le message aux populations, pour que les uns et les autres soient au même niveau d'informations, sur toutes les actions entreprises par les acteurs de cette gestion.



Il convient de noter que cette formation a été organisée du 25 au 30 août 2024, par la Croix-Rouge Française, en partenariat avec la Croix-Rouge du Tchad et la mairie de la ville de N'Djamena, et rendue possible grâce au financement de l'Agence Française de Développement (AFD).