Tchad : journée culturelle de brassage, les jeunes du Kanem géographique célèbrent la cohabitation

L'objectif de cette journée culturelle est de renforcer les liens séculaires entre le peuple de la région géographique de Kanem. La province de Barh El Ghazal a présenté ses danses culturelles, comme le Nagara et le Bangalla, qui sont des spécificités culturelles de la province. Cela a été suivi par les danses Balla de la province de Kanem et Alkeïta du Lac.



Le président du comité d'organisation des jeunes de la région géographique de Kanem, Moustapha Djada Kampard, a déclaré que la région regorge d'énormes potentialités économiques, culturelles, artisanales et humaines qui doivent être valorisées pour atteindre notre identité dans le monde.



Il a ajouté que leur objectif est de travailler avec les structures publiques pour valoriser leur savoir-faire culturel dans le pays et dans le monde, en particulier avec les régions qui ont des relations historiques avec le Grand Kanem.