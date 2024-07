Tchad : journée d'information et de vulgarisation du Plan de développement local 2024-2028 au Guera

À l'initiative des ONG, projets et programmes, et à travers l'équipe technique du projet « Action communale en faveur des jeunes et des femmes pour une ville propre dans la commune de Mongo », le projet PAG 2 a organisé une journée d'information et de vulgarisation du Plan de développement local (PDL) 2024-2028, dans la ville de Mongo.



Cette rencontre a eu lieu au centre ADETIC de Mongo et a regroupé les responsables des ONG, projets et programmes, ainsi que les hommes des médias. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le maire de la commune de Mongo, Abelmalik Abdramane Bechir.



Le coût total du Plan de développement local (PDL) de la commune de Mongo, pour la période 2024-2028, s'élève à 1 381 700 000 FCFA.