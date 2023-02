Tchad : journée de sensibilisation au Complexe scolaire Mont Guera, une réflexion sur l'avenir des élèves

L'objectif de cet événement était de sensibiliser les élèves sur leur avenir à travers deux exposés débats animés par les enseignants de l'établissement.



Le premier thème débattu était sur le mariage précoce des jeunes filles, présenté par Mr Djerabé Roland, enseignant et proviseur de l'établissement. Il a abordé les causes de ce phénomène, telles que la pauvreté, les coutumes et les mœurs, ainsi que les conséquences sur les jeunes filles.



Le second thème, présenté par Mr Madjimbaye Stéphane, enseignant de l'établissement, était sur la baisse de niveau scolaire. Il a mis l'accent sur l'importance de la participation de toutes les parties prenantes, y compris les parents, les enseignants, les élèves et le ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique, pour remédier à ce problème.