Tchad : juristes, banquiers, gestionnaires, informaticiens ; 145 lauréats de l’UAMI reçoivent leurs parchemins

Les lauréats sont issus des filières Marketing et communication d’entreprise, Comptabilité et Finance, Gestion et Administration des entreprises, Gestion des ressources humaines, Gestion des entreprises, Banque, Finance et Assurance, Informatique appliquée à la gestion et transport, logistique et transit.



Le président du comité d’organisation Hassan Hissein a souligné que le chemin de la réussite reste encore long. Il a invité ses collègues à innover afin de réussir dans leur vie.



Le nom choisi par les lauréats des deux promotions est "génération innovante". Cela traduit, selon le fondateur de l’UAMI Sahoulba Gontchomé, la volonté de l’université de sortir des sentiers battus de l’ordinaire pour tracer des sentiers plus audacieux, ‘’reflétant votre enthousiasme à innover dans un monde dynamique en perpétuelle mouvement’’.