Tchad : l'AAEEMG honore les meilleurs élèves de l'école mixte de Gardole

L'Association des anciens élèves de l'École mixte de Gardole (AAEEMG) a organisé le 17 juin 2023 une cérémonie de remise des bulletins de notes aux élèves, en présence de leurs parents et de divers responsables de la circonscription.



Cette activité a été organisée par l'association dans le but de participer à la remise officielle des bulletins de notes aux enfants et de récompenser les meilleurs élèves.



La cérémonie a été agrémentée par des interprétations de danses traditionnelles, des sketches et d'autres activités culturelles. Les trois meilleurs élèves de chaque classe ont reçu des cadeaux.