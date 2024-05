Tchad : l'ABSOCV lance ses activités en faveur des orphelins et couches vulnérables

Le président de l'Association de bienfaisance pour le soutien aux orphelins et aux couches vulnérables (ABSOCV), Abdel-Aziz Hassan, a tenu un point de presse relatif au lancement officiel des activités de son association qui œuvre en faveur des orphelins et aux couches vulnérables.



Cette communication a été faite ce jeudi 16 mai 2024 à N'Djamena, au Centre culturel la Tente d'Abraham, au quartier Amrigubé, dans la commune de 5ème arrondissement de la ville.



Dans son mot préliminaire, le président de l'ABSOCV, Abdel-Aziz Hassan, a déclaré que son association a pour objectif d'assister les orphelins, les couches vulnérables et toutes les personnes nécessiteuses tchadiennes, quelle que soit la nature.



Il a souligné que son organisation apporterait de l'assistance aux malades, aux enfants maltraités, aux victimes de catastrophes naturelles, d'épidémies et de personnes vulnérables socialement. Abdel-Aziz Hassan a déclaré par ailleurs que l'ABSOCV effectuerait des dons au profit de toutes les associations sœurs qui œuvrent dans le sens caritatif ou humanitaire.