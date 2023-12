Tchad : l’ACAPP sensibilise la population sur le retrait de la carte

Lors de cette rencontre avec les médias, Monsieur Moursal a souligné l'importance cruciale pour chaque citoyen détenteur d'une carte d'électeur de procéder au retrait dans les délais impartis afin de pouvoir exercer son droit démocratique lors du scrutin à venir. Il a mis en lumière le rôle fondamental que joue chaque individu dans le processus démocratique en exhortant tous les citoyens éligibles à se mobiliser massivement pour participer au référendum.



D’après lui, le retrait de la carte d'électeur revêt une signification particulière pour faire entendre sa voix. « C'est la clé qui ouvrira la porte à la contribution individuelle à la prise de décision collective. Chaque Tchadienne et Tchadien détient le pouvoir de façonner l'avenir de notre nation en choisissant entre la forme d'un État unitaire et celle d'un État fédéral. Notre appel aujourd'hui, en tant qu'association de la société civile, est un appel à l'action civique, à la responsabilité citoyenne, et à la participation démocratique. », a-t-il indiqué.



L'ACAPP exhorte ses concitoyens à se rendre massivement aux bureaux de vote le 17 décembre 2023, portant avec eux non seulement leur carte d'électeur, mais aussi l'esprit d'une nation unie et résolue à façonner son destin pour le vote.



Le 17 décembre, dit-elle, ne doit pas être simplement un jour de vote, mais une célébration collective de la démocratie, où chaque voix compte et chaque choix contribue à la toile complexe de notre identité nationale. C'est une occasion unique de montrer au monde et à nous-mêmes que le peuple tchadien est pleinement investi dans le processus démocratique.



« A L'ACAPP, nous insistons sur l'importance de l'éducation civique, encourageant nos concitoyens à comprendre pleinement les enjeux liés au choix entre l'État unitaire et l'État fédéral. La connaissance éclairée est la base d'une démocratie robuste », a déclaré le président de l’ACAPP, Mahamat Bokhit Moursal.



Pour clore, il appelle à une mobilisation nationale sans précédent. « Retirez vos cartes d'électeur, informez-vous sur les implications de votre choix, et rejoignez-nous le 17 décembre 2023 pour faire entendre votre voix car en agissant ensemble, nous écrivons l'histoire de notre nation, façonnant un avenir prometteur pour les générations à venir », martèle-t-il.