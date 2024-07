Tchad : l’ACIEDD lance une caravane ophtalmologique à l'hôpital Notre Dame des Apôtres de N'Djamena

L'ONG Action Citoyenne pour l'Information et l'Éducation au Développement Durable (ACIEDD) a lancé le 25 juillet 2024, une caravane ophtalmologique à l'hôpital Notre Dame des Apôtres de N'Djamena, dans le 6ème arrondissement, en présence du président du conseil d'Administration de ladite ONG, Zakaria Issa Moustapha.



L’objectif de cette caravane est de contribuer à l’amélioration de la santé visuelle des populations vulnérables, notamment des personnes âgées et des enfants, dans les zones sanitaires gérées par l’hôpital Notre Dame des Apôtres.



Lors de cette activité, différentes consultations médicales sont prévues, accompagnées de conseils d’hygiène et de prévention, ainsi que de la distribution gratuite de verres correcteurs aux patients. Cette initiative vise à améliorer la santé visuelle des populations vulnérables. Plus de 500 personnes seront consultées, dont 400 recevront des lunettes correctrices en fonction de l'état de leur vision.



Des conseils et des orientations seront également donnés à ceux dont les problèmes nécessitent des consultations complémentaires, afin de déterminer la nature de leur traitement. Il est important de rappeler que cette activité est organisée en étroite collaboration avec le Programme National de Lutte contre la Cécité (PNLC), et l’hôpital Notre Dame des Apôtres de N'Djamena.



Les activités de dépistage et d'orientation seront effectuées par les médecins du PNLC et de l’ONG ACIEDD. La distribution des lunettes se déroulera dans l’enceinte de l’hôpital Notre Dame des Apôtres de N'Djamena.