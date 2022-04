Tchad : l’ACODDESS appelle à une transition apaisée

Dans un point de presse tenu ce mardi à la maison des Médias à Moursal, le président de l’Action contre la Dérive, pour le Développement Social et de l’Ecosystème (ACODDESS), Abakar Mahamat Kho appelle le Conseil Militaire de Transition à faire preuve de sincérité pour mener à bien une transition apaisée, fiable, crédible et acceptée de tous.



Pour une première fois dans l'histoire du pays, il s’agit de servir d’un immense exemple pour les générations futures, et pour les pays africains qui ont une situation similaire à la nôtre.



« Non, nous ne sommes pas là pour copier toujours chez les autres. Oui, nous avons la compétence pour donner l'exemple pour que les autres copient également chez nous. Comme nous avons donné l'exemple dans le domaine militaire à des théâtres des opérations internationales nous pouvons aussi donner l'exemple dans le domaine politique et montrer notre maturité », dit-il.



Il exhorte le gouvernement à prendre ses responsabilités, face à la flambée des prix de denrées alimentaires qui sévit au Tchad ces derniers temps. Enfin, l’ACODDESS dit non aux associations de la société civile, et aux perturbateurs de la quiétude sociale, et les appellent à faire preuve de maturité.