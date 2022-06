Tchad : l’ACTT « touchée et écœurée » par la tragédie de Kouri Bougoudi

Dans un communiqué rendu public le 1er juin 2022, le président de l’Association des autorités coutumières et traditionnelles du Tchad (ACTT), sa majesté Tamitah Djidingar, et tous les chefs traditionnels du Tchad, se disent « très touchés et écœurés par la tragédie macabre de Kouri Bougoudi, dans la province du Tibesti, causant des centaines de pertes en vies humaines, condamne avec la dernière énergie ce massacre ignoble, perpétré par des individus sans foi, ni loi ».



Pour l’ACTT, il s’agit « d’un acte odieux et barbare d’un autre âge que la République ne saurait traiter avec légèreté ». Ainsi donc, l’ACTT demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires allant dans le sens de l’organisation et de la sécurisation du secteur minier, histoire d’éviter des événements pareils à l’avenir.



Aussi, l’Association demande-t-elle aux Institutions compétentes de se saisir de ce dossier et de donner aux auteurs de cet acte odieux des sanctions exemplaires pour dissuader les auteurs des futurs candidats à toutes formes de tueries orchestrées sur des populations sur le sol tchadien.



Enfin, l’ACTT adresse ses condoléances « les plus attristées » aux familles biologiques des illustres disparus, à la population de Kouri Bougoudi, aux autorités de la province du Tibesti et au peuple tchadien tout entier.