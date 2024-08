Tchad : l’ADAC participe au lancement officiel de l'atelier sur la certification des aérodromes

À travers une vision conférence, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) de Dakar et les pays membres, dont fait partie le Tchad, a lancé officiellement ce 05 août 2024, un atelier de familiarisation sur la certification des aérodromes.



Selon Senoussi Hassana Abdoulaye, directeur de l'Autorité de l'aviation civile du Tchad (ADAC), cet atelier est une approche novatrice de l’OACI qui vise à partager les expériences, entre les Etats membres ayant certifié leurs principaux aéroports, et ceux dont les processus sont en cours. Le partage d'expériences dans la multiplication, sera au profit du bien-être de l'Autorité de l'aviation civile, ainsi que de l'exploitant d'aérodromes.



Il a indiqué qu'à l'issue de cet atelier, une cartographie ou état des lieux, sur la capacité de l'Autorité de l'aviation civile à certifier, et sur le niveau de préparation de l'exploitant de l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena à être certifié, seront établis.



De ce fait, les acteurs de l'Autorité de l'aviation civile de l'aéroport international Hassan Djamous sont invités à participer à cet atelier, avec une attention particulière. Car selon lui, cela marquera la relance du processus de certification de la principale plateforme aéroportuaire.



Le DG ajoute que, l'implication de tous les acteurs a pour objet d'attirer l'attention de chaque intervenant, sur les attentes dans le processus de certification de l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena. Il souhaite que les échanges, durant les 5 jours, permettront de débattre de façon ouverte et dynamique, afin que soient identifiées les bonnes pratiques, qui pourront faciliter la mise en œuvre du processus de certification des aérodromes.



Et aussi, rechercher en commun des solutions aux insuffisances et difficultés identifiées, dans sa mise en œuvre, en vue de dégager des consensus, ainsi qu'une vision collective cohérente. Il faut rappeler que cet atelier par visioconférence durera 5 jours et regroupe les pays suivants : Tchad, Guinée équatoriale et République centrafricaine.