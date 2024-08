Tchad : l'ADAH a lancé ses activités avec une initiative humanitaire visant à améliorer le bien-être des patients à Abéché

Cet événement s'est déroulé au centre hospitalier universitaire d'Abéché, où l'association a fait don de kits alimentaires aux patients, en particulier dans les services de maternité et de tuberculose.



Le président de l'ADAH, Moustapha Abdramane Sinine, a précisé que l'organisation vise à contribuer au développement social de la province et intervient également dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement.



Le vice-président, Ousmane Mahamat Ousmane, a souligné que ce geste de bienfaisance vient soulager temporairement la souffrance des malades et a annoncé d'autres activités à venir.



Ousmane Ismael Arim, directeur général du CHU d'Abéché, a remercié l'ADAH pour ce geste généreux, qualifiant son action d'humanitaire et exprimant la disponibilité de son institution pour soutenir leurs objectifs.