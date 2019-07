Tchad : l'ADC appelle à une utilisation "saine et responsable des réseaux sociaux"

TCHAD - L'association des consommateurs (ADC) s'est félicité samedi de la levée de la restriction d'accès aux réseaux sociaux, une mesure qui était effective depuis plus d'un an pour des raisons sécuritaires.



"Suite à la déclaration du président de la République à l'occasion de la clôture du Forum Tchad-Numérique, portant levée de la restriction de l'accès aux réseaux sociaux, l'ADC se félicite de l'aboutissement de son plaidoyer auprès des autorités publiques sur cette mesure qu'elle avait toujours qualifié d'inefficace et de restrictive de libertés d'expression", a déclaré le secrétaire général de l'ADC, Daoud Elhadj Abba.



"Tout en reconnaissant les avantages indéniables que présente les réseaux sociaux comme moyen de partage d'informations, de connaissances et surtout d'exercice de la liberté d'expression et de communiquer, l'ADC lance un appel aux citoyens consommateurs pour une utilisation saine et responsable des réseaux sociaux en évitant les atteintes à la liberté individuelle et à la paix sociale", souligne le communiqué.



L'ADC demande au Gouvernement et notamment à l'ANSICE et à l'ARCEP de "sensibiliser les utilisateurs des technologies de l'information et de la communication, notamment les jeunes sur les risques liés à l'utilisation malsaine des réseaux sociaux, à la cybersécurité et à la cybercriminalité."



Moins d'une heure après l'annonce du chef de l'Etat, les internautes ont pu se connecter à Internet sans passer par une passerelle -Réseau privé virtuel ou VPN- pour accéder aux réseaux sociaux. Des messages SMS ont également été envoyés par l'opérateur Airtel aux consommateurs pour confirmer la levée de la censure.