Tchad : l’ADC dénonce la contrebande des produits du tabac et la violation des textes

La restitution de la descente sur le terrain d'une équipe de l'Association pour la défense des droits des consommateurs (ADC), sur la mise en œuvre de la convention cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT), a fait l'objet d'un point de presse 12 octobre 2024, par le vice-président du conseil d'administration de l'ADC, Mahamat Saleh Idriss.



A cette occasion, l’Association a dénoncé l'ampleur que prend la contrebande des produits du tabac, et se dit stupéfait par la violation flagrante des textes relatifs à la lutte antitabac par l'industrie du tabac.



Mahamat Saleh Idriss, a rappelé qu'après avoir ratifié la (CCLAT), le Tchad a pris des dispositions législatives, réglementaires et institutionnelles, telles que : l'adoption de la loi N°10 du 10 juin 2010, portant lutte antitabac au Tchad ; l'élaboration du document de stratégie nationale de lutte contre le tabagisme ; le décret 1523 portant prévention de l'ingérence de l'industrie du Tabac, le décret 1957 portant interdiction de la promotion du parrainage, de la publicité et de la vente des produits du tabac et ses dérivés aux mineurs et par les mineurs du 16 juin 2022, etc.



Par ailleurs, l'ADC exige des actions urgentes du ministre de la Santé publique, celui du Commerce, le ministre des Finances et le ministre de l'Administration du territoire, pour mettre fin à cette situation nuisible à la santé publique. Mais aussi, aux services de la Douane qui doivent assurer leur mission de protection des opérateurs économiques locaux, d'assurer la sécurité des consommateurs et mettre un terme à la contrebande des produits du tabac.