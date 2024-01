Tchad : l’ADC échange avec les professionnels des médias sur la lutte contre le tabagisme

Ce 18 janvier 2024, l’Association pour la Défense des Droits des Consommateurs (ADC) a organisée une rencontre d'échange avec les professionnels des médias, dans les locaux de CFOD.



Cette rencontre était axée sur les stratégies de lutte contre le tabagisme, les moyens de réduction du taux de consommation du tabac, et la protection de la santé des populations contre l'ingérence de l'industrie du tabac.



En effet, le tabac est nuisible pour la santé et la preuve en est qu’il cause beaucoup de morts en Afrique en général et particulièrement au Tchad. Ngartolna juslin, le chargé de programme de ADC, a souligné l'importance de cette rencontre avec les hommes des médias.



Pour lui, elle s'inscrit dans une réflexion à mener sur les stratégies de sensibilisation, afin de réduire le taux de consommation du tabac. Le décret 1523, article 4 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : « il est interdit à l'industrie du tabac de mener des actions de philanthropie ou mécénat, de mener des campagnes de désinformation ou diffuser des informations erronées ».



Dans son exposé aux hommes des médias, Ngartolna Juslin démontre que 2 500 personnes perdent la vie par an au Tchad à cause du tabac. Et 32 milliards de pertes totales dues à l'usage du tabac en 2017, et dont 84% dus aux pertes de productivité économique.



Face à ces conséquences énormes, l'on demande une forte sensibilisation de la part des hommes des médias. Il s’agit également de faire fonctionner les centres, afin de sevrer les consommateurs qui sont dans la dépendance du tabac.