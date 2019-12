Tchad : l'ADC veut "barrer la route à l’industrie du tabac"

L'association pour la défense des droits des consommateurs (ADC) a dénoncé mercredi des "manoeuvres" visant à faire réduire le montant de la taxe spécifique de 100 Francs CFA dédiée à la santé. Cette taxe, introduite dans la loi des finances 2019, est reconduite dans le projet de loi des finances pour l'année 2020.



L'ADC exige "le strict respect des dispositions du décret portant prévention de l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques de santé", et réaffirme "sa détermination à utiliser tous les moyens légaux pour barrer la route à l’industrie du tabac et ses alliés sur tout le processus jusqu’à la promulgation de la loi de finances par le chef de l’Etat."



"Au lieu de se soucier des effets dévastateurs de la consommation des produits du tabac sur la population, certains agents publics, voire même les élus du peuple, semblent être entrainés dans des manœuvres malsaines visant à défendre les intérêts de l’industrie du tabac qui a assez endeuillé les familles tchadiennes", estime l'ADC.



Selon l'association, la taxation des produit du tabac est "un moyen efficace pour dissuader les fumeurs et notamment les démunis et les jeunes". De plus, cette taxe "contribue également à compenser partiellement les dépenses publiques de santé".