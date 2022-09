Tchad : l'ADECOM agit en faveur des sinistrés de Koubala 1

C’est au cours d’une une cérémonie qui s'est tenue dans la cour de la résidence du chef de village, Allahognan Ngarebaye, que l'association ADECOM est venue en aide à la population sinistrée de Koubala 1.

Constitué des vivres et non vivres, le don est destiné à secourir les sinistrés qui sont dans une situation déplorable.



Pour le coordinateur d’ADECOM, David Djitaïngué, ce don, peu soit-il, vient soulager cette population afin de lui permettre de s’adapter à la situation à laquelle elle est confrontée. "Tous les problèmes environnementaux que les populations traversent sont dus aux effets du changement climatique", explique David Djitaïngué. Par conséquent, il interpelle l’État, les ONG et les personnes de bonne volonté à emboiter le pas afin de redonner de l’espoir à ces sinistrés.



Receptionnant ce don, le chef de village de Koubala, Allahognan Ngarebaye, a salué ce geste capital et à demandé aux autres personnes de bonne volonté de les soutenir dans ces moments difficiles. Avis partagés par quelques bénéficiaires.



Notons que sur une superficie de 675 hectares de champs labourés, 648 hectares sont inondés. L’on note également 53 personnes déplacées, 39 maisons écroulées et 212 bétails disparus ou morts, selon les informations fournies par le chef de village.