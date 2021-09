Tchad : l'ADELAC renforce la gouvernance locale au Lac avec du matériel informatique

Réceptionnant ces matériels bureautiques et informatiques, le gouverneur de la province du Lac, Mahamat Fadoul Mackaye, a insisté sur l'utilisation à bon escient de ces matériels reçus. Il a témoigné sa gratitude à l'Agence française de développement (AFD) pour ses contributions multiformes au développement de la province du Lac.



Pour le coordinateur de la zone Lac d'International Rescue Committee (IRC), Ousmane Aboubacar, ce geste salutaire de l'ADELAC contribue au fonctionnement efficace des institutions et surtout à la gouvernance locale.



Au nom des services bénéficiaires, le délégué provincial sanitaire du Lac, Dr. Laknet Bademana Michelot, a exprimé sa reconnaissance au consortium du projet ADELAC pour ces matériels qui contribuent au fonctionnement dynamique et efficace des institutions. Laknet Bademana Michelot a rassuré le donateur qu'ils veilleront à la bonne utilisation des matériels.



Les matériels bureautiques et informatiques sont estimés à une valeur de plus de 13 millions de FCFA.