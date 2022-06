Tchad : l'ADES vise un meilleur impact de ses actions pour la population

N'Djamena - L'Agence de développement économique et social (ADES) passe en revue ses projets et programmes du 29 au 30 juin au Ledger Plaza. "L'organisation a connu un développement fulgurant et se doit de solidifier son assise pour préserver les acquis, entendre et pérenniser ses actions pour impacter positivement la vie des personnes", explique Abdelhakim Tahir, directeur général de l'ADES.



La rencontre a pour objectif de passer en revue tous les projets et programmes ; diagnostiquer les points faibles et proposer des solutions idoines ; faire une bonne lecture des procédures administratives, comptables et financières, ainsi que des différentes politiques et principes auxquels l'organisation a souscrit.