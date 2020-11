Tchad : l'ADETIC équipe l'Université de Doba de matériel informatique

L'Université de Doba a réceptionné mardi un important lot de matériel remis par l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC).



Le matériel est composé de 60 ordinateurs, 100 tables pour ordinateurs, 60 chaises pour la salle informatique, quatre vidéoprojecteurs, six stabilisateurs, 10 armoires, six onduleurs, deux photocopieuses, deux CD de système d'exploitation Windows, 10 CD d'antivirus Kaspersky et six disques durs externes de 320 Gb.



"Tout ce matériel permettra à l'Université de Doba d'assurer et de renforcer la formation et l'encadrement des étudiants, notamment en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) pour l'innovation de l'ingénierie pédagogique", se félicite Mbainaibaye Jerome, président de l'Université.



"Les étudiants ont la chance de se former ici au Tchad", ajoute-t-il.