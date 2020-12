Tchad : l'ADETIC offre des tablettes numériques à des jeunes de la ville de Bol

BOL - L'Agence de développement des technologies de l'infirmation et de la communication (ADETIC) a offert vendredi une vingtaine de tablettes numériques à des jeunes de la province du Lac suite à un jeu-concours. La remise du don a eu lieu à la Maison de la culture de Bol, en présence de plusieurs membres du gouvernement.



"Nous avons fait un petit jeu-concours afin de récompenser ces jeunes qui se battent au quotidien pour leur place. Nous les avons récompensé d'une vingtaine de tablettes numériques afin qu'ils puissent les utiliser à bon escient et afin que ce soit un outil d'autonomisation mais aussi d'épanouissement", déclare Naïr Abakar, directeur général adjoint de l'ADETIC.



Le jeu-concours a été précédé d'un échange fructueux sur l'importance du numérique, entre six membres du gouvernement, la jeunesse, le milieu associatif et les femmes de la province du Lac.



Dans cet élan visant à favoriser l'accès au numérique, la population du Lac va bénéficier prochainement d'un centre communautaire multimédia pour lui permettre d'avoir accès plus facilement aux TIC.