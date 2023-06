Tchad : l'ADETIC renforce sa relation avec les associations du secteur des TIC

Le 7 juin, ALI SIDICK ADAM, Directeur Général de l'Agence de Développement des Technologies de l'Information et de la Communication (ADETIC), s'est réuni avec ses Directeurs Techniques et a rencontré les associations actives dans le domaine des TIC. Cette rencontre avait pour objectif d'établir un premier contact et de favoriser les échanges.



Au cours de cette réunion, plusieurs sujets liés au développement du secteur des technologies de l'information et de la communication ont été abordés. L'équipe dirigeante de l'ADETIC s'est montrée réceptive et satisfaite de la volonté affichée par les associations de travailler ensemble pour la réalisation de missions communes.



Le directeur a souligné que cette rencontre marque le début d'une collaboration fructueuse entre l'ADETIC et les associations œuvrant dans le domaine des TIC, dans le but de servir au mieux la population.