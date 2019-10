Tchad : l’ADETIC veut rendre le domaine .td plus accessible

L’Agence de développement des TIC au Tchad a organisé jeudi à N’Djamena, un atelier national de validation des textes régissant le domaine .td.



L’ADETIC a été créé par la loi n° 12 du 14 mars 2014 pour répondre aux défis énormes et pluriels que le gouvernement du Tchad rencontre pour apporter des solutions techniques dans les TIC. Cette démarche s’inscrit non seulement en faveur de l’administration publique mais aussi du secteur privé, a souligné le directeur général adjoint de l’ADETIC, Nair Abakar.



Deux objectifs clés sont en relation avec le nom de domaine : la gestion du nom de domaine « td » ; et l’élaboration de la politique et des procédures d’enregistrement des noms de domaine « td », d’hébergement, d’administration des serveurs racine, et d’attribution d’agrément aux bureaux d’enregistrement du « td ».



C’est dans ce cadre que la gestion du nom de domaine national est l’une des prérogatives majeures de l’ADETIC. Pour ce faire, ADETIC via sa direction des noms de domaine et des adresse IP a procédé récemment à la mise à jour de sa plateforme DNS afin de répondre aux sollicitations diverses formulées par les différents acteurs de l’écosystème numérique tchadien, a expliqué Naïr Abakar.