Tchad : l'ADHET analyse les facteurs clés pour un dialogue national efficace

"Le caractère exceptionnel de la transition doit nous appeler à la responsabilité citoyenne, voir ce qu'on peut faire pour que le pays se reconsolide et devienne le pays que nous attendons pour le vivre ensemble", explique Abba Daouda Nandjede, secrétaire général de l'ADHET.



Selon lui, "le gouvernement doit être soutenu par des actions pouvant le renforcer, mettre en route une transition inclusive efficace et faire en sorte que le dialogue incessamment réclamé par l'ensemble des tchadiens puisse réussir et déboucher sur une transition véritablement inclusive".



Pour l'ADHET, les enjeux ultimes du dialogue à venir sont entre autres : un nouvel État, une nouvelle République, des nouvelles institutions et des nouvelles lois.



Un dialogue réellement inclusif engagera le pays dans une nouvelle dynamique qui permettra le développement du pays, analyse Abba Daouda Nandjede.