Tchad : l'ADHET appelle le gouvernement à protéger les droits de l'Homme

Abba Daoud Nandjede exhorte les tchadiens à la grandeur humaine et au respect strict des droits de l’Homme partout dans leurs vécus quotidiens, leurs familles et leurs communautés.



"Il ne se passe pas un jour sans qu’on ne nous apprenne qu’ici ou là-bas, dans telle ou telle localité, province ou département, commune, village ou quartier, que tel a été tué, tel a été violé ou tel a été enlevé, tel a subi des traitements inhumains et dégradants, etc. Des communautés entières s’en prennent les uns aux autres. Et ceux et celles qui sont censés maintenir l’ordre public ou protéger les citoyens deviennent leurs bourreaux", déplore le secrétaire général de l'ADHET.



Selon lui, c’est la seule voie royale pour avoir un climat serein et apaisé dans cette période de transition. Pour lui, "défendre les droits de l’Homme doit être un engagement".



"Nous sommes ainsi appelés à nous humaniser si nous nous sommes déshumanisés, car la grandeur de l’homme n’est pas dans ses muscles, ni dans les armes qu’il possède, ni dans son ethnie, ni dans sa communauté, ni dans sa religion, ni dans ses biens", indique Abba Daoud Nandjede.