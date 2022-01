Tchad : l’ADHET condamne la « barbarie humaine » d’Abéché

Par la voix de son secrétaire général, Abba Daoud Nandjede l’Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l’Environnement au Tchad (ADHET), « condamne avec fermeté cette barbarie humaine des agents de sécurité sur des paisibles manifestant en main nue ».



Elle prend ainsi « la mesure et l’ampleur des cas de violation abjectes des droits de l’Homme perpétré par les forces de défenses et de la sécurité ce jour 25 janvier 2022 à Abéché ». « Que cache cette réponse militaire avec répression par tir à balle réelle dans le ferme intention de tirer pour tuer ? », se demande l’ADHET.



L’organisation rappelle que cette inhabituelle répression qui semble un acte délibérément préparé a occasionné 05 morts et des dizaines des blessés. A cet effet, elle exige que les auteurs doivent être punis « à la proportion de cette criminalité aiguë ».



Par ailleurs, l’Alliance des défenseurs des Droits Humains et de l’Environnement au Tchad exige qu’une enquête indépendante soit ouverte et que tous les auteurs de ces actes répondent de leurs actes devant la justice. Enfin, l’ADHET estime que les autorités administratives, militaires et sécuritaires locales doivent être tous suspendus et mise à la disposition de la justice pour nécessité d’enquête.