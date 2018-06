Tchad : l'ADHPJT dénonce la multiplication des agressions sur les acteurs judiciaires

Le président de l'Association pour Droits de l'Homme et la Promotion de la Justice au Tchad (ADHPJT), Idriss Mahamat Hassan a fait, ce samedi soir, au siège de ladite association, un point de presse.



Ce point de presse vise à dénoncer et à s'indigner des comportements belliqueux développés par certaines personnes incarnant l'autorité de l'Etat contre les acteurs judiciaires au Tchad depuis un certain temps.



Selon l'ADHPJT, cet acte moyenâgeux qui continue encore d'alimenter l'esprit de certains citoyens tchadiens, n'honore pas le Tchad qui a tant promu comme nombreux d'autres pays civilisés dans le monde, la dignité et le respect de l'être humain. Par ailleurs, elle souligne combien il importe de ne pas céder dans la défense des Droits Humains car, les Hommes possèdent des droits inhérents à leur dignité et à leur sécurité.



L’ADHPJT se donne l'obligation de convier l'Etat à s'investir davantage pour assurer la sécurité des acteurs judiciaires et promouvoir la justice au Tchad afin d'éradiquer l'impunité.