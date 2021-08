Tchad : l'AECPEM ouvre une réflexion sur les maux du pays à l'approche du dialogue

L’Association pour l'enseignement coranique et la protection des enfants mouhadjirines (AECPEM), en partenariat avec l'Institut République International, est en atelier de réflexion sur le dialogue inclusif entre les partis politiques, la société civile, les chefs religieux, traditionnels et les jeunes pour la consolidation de la paix, ce vendredi 27 août.



À cette occasion, le vice-président de l'AECPEM, Bachar Abakar, a fait un vibrant plaidoyer afin que les citoyens s'opposent fermement à plusieurs maux qui freinent le développement du Tchad.



"Il est temps de voir les choses en face et dire non à ceux qui disposent de la force et n'acceptent pas que les revenus tirés de l'exploitation des richesses du pays se gèrent dans la transparence et servent à faire vivre les populations", a affirmé Bachar Abakar.



Il a souligné que “le peuple est fatigué de ces crises sans fin, de cette misère sans fin, de ces espoirs toujours déçus et pires que les jours précédents”.



Bachar Abakar a fustigé tout-à-tour l'usage excessif de la force, la mauvaise gestion des ressources ou encore le non respect des droits de l'Homme.



L'atelier s'étend sur une durée de trois jours, sous la modération de Mbernodji Sosthene et en présence de plusieurs participants.