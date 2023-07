Tchad : l'AEDOG veut honorer les nouveaux bacheliers ressortissants du Ouaddaï

Le président de l'association a exprimé sa gratitude envers tous les membres de l'AEDOG en général, ainsi qu'envers tous les habitants de la province du Ouaddai en particulier. Il a également exprimé ses sincères remerciements pour leur bienveillance, souhaitant au nom de l'association une chaleureuse bienvenue et un séjour agréable entre frères.



"Aujourd'hui, avec une fierté immense, notre association accueille ses membres dans le but précis d'organiser la cérémonie des bacheliers et de définir l'objectif de cette cérémonie", a-t-il déclaré. Il a souligné que cette association n'appartient à personne en particulier, mais à tous les habitants de la région, et que son objectif est clair : développer cette province.



"Chers frères et sœurs, je vous demande de rester fidèles", a conclu le président de l'association, Yassine Warssa Yassine.