Tchad : l'AFEJAFLI lance ses actions en appui à l’autonomisation et l’entrepreneuriat

Créée en 2021, l'AFEJAFLI est considérée comme un outil de planification qui prend en compte les problèmes prioritaires de la jeunesse du Lac-Iro. Elle a pour vision de conscientiser et former la jeunesse du Lac-iro, du canton Banda et de Moussafoyo sur l’importance de l’entrepreneuriat, mais aussi de freiner l’exode rural en général et le départ massif des jeunes vers des zones aurifères en particulier, qui souvent, se soldent par des pertes en vie humaines.



L'AFEJAFLI a aussi pour mission de promouvoir la scolarisation des filles et autonomiser les femmes en vues de leur épanouissement.



Après lecture du statut portant création de ladite association et dévoilant son plan d’action, le président de l’AFEJAFLI, Nabia Youkou Deko, a expliqué que l’idée est de parvenir à la croissance à travers un soutien continu aux programmes de renforcement des capacités destinées à consolider les actions axées sur le développement, avec des retombées positives pour les activités au niveau local.



En d'autres termes, il s'agit de renforcer les capacités techniques par la formation, ce qui contribuera à lutter aux côtés du gouvernement contre le chômage des jeunes, faciliter leur insertion socio-économique dans la vie active et faire d’eux des véritables acteurs de développement durable.