Tchad : l’AFPAT lance une formation sur les techniques de montage de projet en intégrant le genre

L'Association des femmes peules et des peuples autochtones du Tchad (AFPAT) a lancé officiellement ses activités de formation en montage du projet, ce matin 14 juin 2024 à la maison des médias.



Le but visé par cette information est d'améliorer les compétences des participants dans le montage de projets, en tenant compte de la dimension genre, afin de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.



Dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé « Femme citoyenne d'aujourd'hui et de demain », il est prévu l'organisation de plusieurs activités en termes de renforcement des capacités du personnel de l’AFPAT.



L’optique de l'activité relative à la formation du personnel d'AFPAT sur les techniques de montage de projet, en intégrant le genre, a été retenue. La formation adoptera aussi une approche participative et interactive, combinant des présentations théoriques, des discussions en groupe, des études de cas, des exercices pratiques et des ateliers.



Cette formation qui a commencé aujourd'hui prendra fin le lundi 17 juin 2024. C’est ce qu’a souligné la coordinatrice d'AFPAT, Mme Hindou Oumarou Ibrahim.