Tchad : l'AFPAT se mobilise pour le développement social à travers la compréhension du concept "Genre"

L'Association des Femmes Peules et peuples autochtones du Tchad (AFPAT) a lancé le 12 juin 2023 un atelier de formation au Cefod, visant à renforcer les capacités de ses membres sur le concept du "Genre". Cette formation, qui s'étalera sur une période de trois jours, vise à contribuer au développement social du pays.



Aïssatou Oumarou Ibrahim, coordinatrice adjointe de l'AFPAT, souligne l'importance cruciale du concept du "Genre" pour leur association. C'est pourquoi des formatrices éminentes ont été sollicitées pour approfondir ce thème d'actualité. "Notre objectif est que, à l'issue de cette formation, chacun ait une compréhension claire du concept du 'Genre'", déclare-t-elle. Elle encourage également tous les membres à être assidus et attentifs afin de tirer pleinement profit de cette formation.



Cette initiative de l'AFPAT témoigne de son engagement à promouvoir l'égalité entre les genres et à sensibiliser ses membres sur les enjeux liés à cette question cruciale. En renforçant leurs connaissances sur le concept du "Genre", l'association cherche à favoriser une prise de conscience collective et à encourager des actions concrètes visant à promouvoir l'égalité, l'autonomisation des femmes et l'éradication des discriminations basées sur le genre.