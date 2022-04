Tchad : l’AFPST distribue des cadeaux aux enfants talibés pour la fête de Ramadan

N'Djamena - L’Association des femmes pour la paix et la sensibilisation au Tchad (AFPST) a distribué ce 29 avril des cadeaux pour la fête de Ramadan aux enfants taillés d'une école coranique du carré n° 19 au quartier Boutalbagara. Des capitanis, chaussures et livres saints du Coran ont été remis aux enfants tandis qu'une enveloppe a été remise aux fillettes de l'école.



Remettant le don, la présidente de l'association Achta Adoum a indiqué que sa structure oeuvre pour la paix et vole au secours des couches vulnérables.



Achta Adoum a livré un plaidoyer en faveur de l'amour du prochain. Elle a mis l'accent sur l'importance de l'école coranique, avant de rappeler aux enfants talibés que leur place n'est pas sur les routes, dans les marchés ou les restaurants pour ternir l'image des parents. Leur rôle est d'apprendre pour devenir des dignes fils de demain.



La présidente de l'association appelle à la mobilisation des gouvernants, chefs traditionnels, leaders religieux, la société et les parents afin de contribuer effectivement à l’amélioration des conditions de vie des enfants talibés.



Le chef de carré n° 19 du quartier Boutalbagara a remercié l’association pour ce geste et l'a exhorté à pérenniser la sensibilisation dans d’autres écoles coraniques de N’Djamena et celles de provinces pour donner une lettre de noblesse à l’école coranique.