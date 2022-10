Tchad : l'AFPST souhaite la participation des femmes dans tous les organes de transition, sans exception

Achta Adoum Bichi, présidente de l'AFPST, félicite toutes les parties prenantes au dialogue national inclusif et souverain. Elle réagit avec satisfaction à la décision de prolongation de la transition de 24 mois, avec à sa tête le général Mahamat Idriss Deby.



L'AFPST se dit satisfaite du quota de 30% accordé aux femmes dans le gouvernement d'union nationale. Toutefois, les femmes de cette association demandent l'application de la loi n°22 et de l'ordonnance n° 12 en vue de la participation effective des femmes dans tous les organes de transition et sans exception. "La femme c'est la vie car elle est force motrice de la paix et du vivre-ensemble", indique Achta Adoum Bichi.



L'association lance un vibrant appel à tous les fils du Tchad afin de cultiver la paix, la cohésion sociale, le vivre-ensemble et la tolérance en vue de léguer un héritage meilleur aux enfants tchadiens.