Tchad : l’AFSDS sensibilise les femmes de Gaoui sur l'importance de l'allaitement maternel

N’Djamena - Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur l'allaitement maternel pour les enfants de 0 à six mois, l'équipe de l'Association des femmes pour la solidarité et le développement social (AFSDS), conduite par sa présidente Khadidja Ahaya Hissein, s'est rendue le 17 décembre à Gaoui dans le 8ème arrondissement afin d'expliquer l'importance de cette question devant plusieurs femmes de la localité.



Le lait maternel est constitué à 90% d’eau. Ainsi, il n’est point besoin d’eau à boire pour les enfants de cette tranche d'âge, explique la présidente.



"Lorsque cette condition est respectée, l'enfant ne sera pas malnutri, il ne fera pas de diarrhée, ce dernier ne présentera pas de signes de ballonnements du ventre, il n'aura pas de problème de constipation, bref l'enfant ne sera pas maladif", affirme Khadidja Ahaya Hissein devant une multitude de femmes.



"Nous avons choisi Gaoui, non seulement parce qu’elle se situe dans une zone périphérique, mais aussi parce que les populations de cette localité ne sont souvent pas assez sensibilisées sur cette question. Elles méconnaissent même son importance", ajoute Khadidja Ahaya.