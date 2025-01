Tchad : l'AILC reçoit en audience le président de l'AJUNG

Le contrôleur général de l'Autorité Indépendante de Lutte Contre la Corruption (AILC), a reçu en audience le président de l'Association des Jeunes Unis pour la Nouvelle Génération (AJUNG) ce jeudi 02 janvier 2025 dans ses locaux.



Cette rencontre avait pour objectif d'encourager l'Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption, et de redresser la situation socio-économique du pays. Lors de son discours, le président de l'AJUNG, Abakar Barka Younous, souligne que la corruption est un obstacle majeur au développement du Tchad.



Elle affaiblit les sociétés, compromet l’économie et mine la confiance du peuple en ses dirigeants. L’autorité a mené des enquêtes rigoureuses, exposant les malversations et mettant en lumière les abus du pouvoir.



« La lutte contre la corruption n'est pas seulement l'affaire d'un homme ou d'une institution. Elle nécessite l'engagement de chacun d'entre nous. Nous devons unir nos forces pour créer un environnement où l'intégrité et la transparence sont les fondements de notre société », a-t-il déclaré.



Pour le président de l'AILC, Youssouf Tom, la lutte contre la corruption est une exigence de la convention des Nations-Unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003 à Merida au Mexique, dont le Tchad fait partie intégrante depuis le 26 juin 2018.



Lors de son discours de nouvelle année 2025, le chef de l'Etat a demandé aux responsables des institutions en charge de la lutte contre la corruption de travailler sans complaisance, dans la lutte contre la déperdition des recettes publiques, de contrôler l'argent du peuple et de le gérer avec efficience afin de concourir au bien-être de ses compatriotes.



Par ailleurs, il va y veiller personnellement en sa qualité de garant de l'indépendance de l'autonomie de l'AILC. « En tant qu'organe supérieur de contrôle, nous avons l'obligation d'accompagner la volonté politique du chef de l'Etat, pour redresser la situation socio-économique de notre pays », a-t-il souligné.