Tchad : l'AILC restitue 32 véhicules au ministère de la Transformation et de la Production agricole

Ce 23 octobre 2024, l'équipe de l'Autorité Indépendante de Lutte Contre la Corruption (AILC), dirigée par son contrôleur général, Youssouf Tom, a procédé à la restitution des 32 véhicules de plusieurs marques au ministre de la Transformation et de la Protection agricole.



C'est suite à une mission de contrôle de gestion que l'AILC a mené dans différents projets, au niveau du ministère de la Transformation et de la Production agricole, dont le rapport à mi-parcours était présenté à l'occasion. Le contrôleur général de l'AILC, Youssouf Tom, a précisé que la mission commencée le 02 septembre 2024 par l'AILC a récupéré trente-deux véhicules, toutes marques confondues.



En soulignant que « ces véhicules, dont certains déjà immatriculés en immatriculation civile doivent réintégrer le parc de l'Etat. La mission est en train de se poursuivre, mais pour la sécurisation de ces véhicules récupérés, nous avons décidé de les immatriculer en immatriculation de l'Administration publique, avant de les remettre au ministère en charge de la Transformation agricole. »



Le patron de l'AILC a indiqué que désormais, le gouvernement, compte tenu de l'expérience de la déperdition facile des moyens roulants de l'Etat qui ne portent pas l'immatriculation de l'Administration publique, va prendre des mesures idoines pour assurer la sécurité de ses biens. « L’AILC ne lésinera pas sur tous les moyens de droits, pour faire entrer l'Etat dans ses droits », conclut-il.



Recevant les 32 véhicules restitués, le ministre de la Transformation et de la Production agricole, Keda Ballah, s'est réjoui de cette première action courageuse menée par le contrôleur général de l'AILC, et son équipe et leur souhaite une bonne poursuite de mission. Il a enfin promis à l'équipe de l'AILC qu'il fera tout pour que ces véhicules soient utilisés pour des missions exclusives de l'intérêt général.



Dans le même chapitre de contrôle, l'AILC annonce à mi-parcours, une mission de contrôle au ministère de la Santé publique, et a fait aussi un recouvrement à ce jour 23 octobre 2024 d'un montant de 718.119.556 francs.



D'autres missions sont aussi en cours, notamment au ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie, à l'Ecole Nationale Supérieure de Technologie de l'Information et de la Communication (ENASTIC), aux deux défuntes institutions, à savoir l'Office nationale d'appui à la jeunesse et au sport (ONAJES), au Fonds National de développement de la Statistique (FNDS).