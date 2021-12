Tchad : l'AJADD vole au secours des réfugiés de Kousseri

Ayant appris avec regret la situation que traverse les réfugiés en cette période de basses températures, l'AJADD a offert un don aux sinistres. Ce don est composé de couvertures, draps, capuches, couettes, pour qu'ils permettent à ces réfugiés de se mettre à l'abri de fraîcheur, a indiqué le secrétaire général de l'AJADD, Saleh Mahamat Adoum.



Il poursuit en soulignant que ce geste s'inscrit dans le cadre de leur mission qui est celle d'assister les personnes défavorisées et contribuer à l'amélioration de vie de la population.



Saleh Mahamat lance un vibrant appel aux humanitaires, associations soeurs et personnes de bonne volonté afin de voler au secours de réfugiés. "Ce geste n'est pas suffisant pour ce nombre de réfugiés. Ainsi, le concours de tous est indispensable", conclut-il.



Khala Adago, membre du comité d'accueil, se félicite de ce geste et invite les autres à emboiter le pas.